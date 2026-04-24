Le Bahamas investono sul mercato italiano: i prossimi appuntamenti per il trade

Si rafforza l’impegno del Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation (BMOTIA) sul mercato italiano, con un fitto calendario di attività b2b e consumer previste tra aprile e giugno. Un programma che tocca agenzie di viaggi, tour operator, con eventi di settore e campagne di comunicazione.

“Il mercato italiano - conferma Maria Grazia Marino, general manager BMOTIA - continua a dimostrarsi straordinariamente vivace e attento alla destinazione Bahamas. Stiamo lavorando con grande determinazione per far sì che questo interesse si traduca in una crescita concreta dei flussi, rafforzando le partnership strategiche con i tour operator più attivi sulla destinazione e moltiplicando i punti di contatto con gli agenti di viaggi su tutto il territorio nazionale”.

Le iniziative con i tour operator

Dopo un incontro a Bari con i partner del trade, le Bahamas sono ospiti, da oggi al 26 aprile, a Obiettivo X, l’appuntamento annuale di Ota Viaggi, organizzato quest’anno in Basilicata.

Il prossimo 4 maggio, invece, prenderà il via la campagna DOOH (Digital Out of Home) in partnership con Turisanda1924, brand di Alpitour World. Le Bahamas faranno la loro comparsa sugli spazi pubblicitari urbani italiani con una comunicazione visiva ad alto impatto, portando il fascino delle isole nelle principali città italiane.

A Varese, il 6 maggio, si terrà un evento di formazione per agenti di viaggi in partnership con Alidays e, il 9 e 10 maggio, la destinazione parteciperà a Travel Etna 2026.

Il piano di comunicazione prevede anche una campagna digital e social in collaborazione con Going, per amplificare la visibilità della destinazione sui canali online con contenuti mirati al pubblico italiano. A questo si affianca la recente collaborazione con Sandals Resorts, con cui è stato realizzato un webinar dedicato agli agenti di viaggi, offrendo un approfondimento sul prodotto all-inclusive di alto profilo disponibile nell’arcipelago.