Obiettivo X, svelato il programma della sesta edizione dell’evento firmato Ota Viaggi

Torna per il sesto anno consecutivo Obiettivo X, l’evento ideato da Ota Viaggi. L’edizione 2026, che si terrà in Basilicata dal 24 al 26 aprile, si presenta con una dimensione ancora più strutturata, qualificata e strategica e vedrà coinvolte oltre 300 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, insieme ai principali player del comparto turistico, dei trasporti e dei servizi.

Il programma della tre giorni

I lavori si apriranno ufficialmente venerdì 24 aprile, giorno in cui si terrà il momento inaugurale dell’evento “I numeri dell’Italia nel 2025. Previsioni e strategie per il Mare Italia 2026”, che vedrà protagoniste autorità locali e nazionali, insieme alla proprietà di Ota Viaggi.

Questo speech sarà seguito, poi, dal primo appuntamento con Il Club di Ota, con il talk “Concorrenze e sistemi: il Mare Italia raccontato dai suoi protagonisti: numeri, mercato e professionalità”, un confronto aperto tra tour operator, con gli esponenti di Ota Viaggi, Nicolaus, Futura Vacanze, Bluserena e TH Resort chiamati a interfacciarsi.

La mattina di sabato 25 aprile, invece, sarà dedicata agli incontri b2b con le aziende partner.

Nel pomeriggio, poi, spazio ai contenuti con un altro appuntamento de Il Club di Ota, intitolato “La scelta di rappresentare, la scelta di aderire - Associazioni e Agenzie di Viaggio a confronto: aspettative, responsabilità, futuro”, un confronto con le associazioni di categoria, che vedrà Maavi, Assoviaggi, Aidit, Fto e Fiavet focalizzarsi sul valore della rappresentanza e sulle scelte strategiche delle agenzie di viaggio.

A seguire il focus “Donne che guidano il turismo: leadership, competenze e scelte difficili”, panel dedicato alla leadership femminile e al ruolo delle donne nei processi decisionali del settore, che vedrà salire sul palco figure di spicco del turismo italiano provenienti da aziende come Trenitalia, Sabre e Gbta.

La giornata conclusiva, domenica 26 aprile, sarà invece dedicata a un momento di scoperta del territorio da parte di ospiti e agenzie, con una visita al Club Novasiri Village, a sottolineare il legame tra networking, prodotto e destinazione.

I partner di Obiettivo X

L’evento che si avvale del patrocinio di Enit, Regione Basilicata e Apt Basilicata, e avrà tra i suoi main partner: Ita Airways, Trenitalia, Allianz Partners, American Express.

Ampia e qualificata la presenza degli event partner, tra cui Msc, Costa Crociere, Qatar Airways, Air Europa, Grimaldi Lines, Gnv, Moby, Tirrenia, Busitalia, Volonline Group, Going, Kappaviaggi e numerosi altri operatori del settore.

Presenti anche importanti enti del turismo internazionali, tra cui Visit Brussels, il Ministero del Turismo e del Trasporto Aereo delle Bahamas, l’Ente Spagnolo del Turismo e l’Ente Nazionale Ellenico del Turismo.

A rappresentare il comparto, le principali Associazioni di Categoria: Fiavet, Fto, Assoviaggi, Maavi e Aidit.