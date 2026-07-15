Cuba si allea con il Messico per rilanciare gli arrivi

Cuba sta cercando nuove modalità per rilanciare la propria industria turistica in difficoltà. Come riporta travelmole.com, l’isola ha avviato una collaborazione con operatori turistici messicani per lanciare un nuovo prodotto turistico multidestinazione che collega Cuba con le celebri attrazioni del circuito Mundo Maya del Messico, nel tentativo di sostenere un settore che sta affrontando la crisi più profonda degli ultimi decenni. L’accordo fa parte del Programma di Cooperazione Turistica Cuba-Messico 2025-2028, che comprende itinerari turistici congiunti, formazione professionale ed eventi promozionali binazionali.

I tour operator Turismo Popular, Taíno Tours e Prelasa hanno firmato un accordo per includere Cuba come estensione del circuito Mundo Maya del Messico. Il nuovo itinerario combinerà i siti archeologici e le città coloniali del sud-est del Messico con L’Avana, Varadero e altre destinazioni storiche cubane.

L’iniziativa è sostenuta dall’Ambasciata di Cuba in Messico ed è presentata come una risposta al forte calo del turismo internazionale verso l’isola. I dati ufficiali mostrano, infatti, che Cuba ha accolto appena 328.608 visitatori internazionali nei primi quattro mesi del 2026, con un calo del 55,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I primi pacchetti turistici, rivolti al mercato americano e ad altri mercati internazionali, saranno lanciati ad agosto, con voli diretti tra Cancún e L’Avana.