Sarnataro, Neos: “Il Roma-Holguín conferma la nostra fiducia nelle potenzialità di Cuba”

“L’inaugurazione del volo Roma-Holguín è un momento particolarmente significativo per Neos e conferma la nostra fiducia nelle potenzialità di Cuba. È una destinazione alla quale siamo legati da una presenza consolidata nel tempo e nella quale continuiamo a credere”. Con queste parole Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos, ha commentato il nuovo impegno del vettore del Gruppo Alpitour sull’Isla Grande, in una fase particolarmente delicata per la destinazione.

La nuova rotta, inaugurata oggi all’aeroporto di Fiumicino alla presenza dell’Ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, punta a rafforzare i collegamenti tra i due Paesi. “Vogliamo accompagnarne il percorso di sviluppo, favorendo la mobilità del traffico VFR-Visiting Friends and Relatives, oggi prevalente, e creando le basi per una progressiva crescita dei flussi turistici internazionali verso l’isola, non appena le condizioni lo consentiranno”, ha aggiunto Sarnataro.

L’ingresso di Holguín nel network di Neos mira a favorire l’accesso all’area orientale dell’isola, favorendo gli scambi turistici tra l’Italia e Cuba e confermando la fiducia del vettore nelle prospettive di sviluppo della destinazione.

“La connettività tra Italia e Caraibi si rafforza ulteriormente con il collegamento per Holguín, che contribuisce ad arricchire l’offerta di destinazioni a lungo raggio da Roma – ha aggiunto Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma –. Lo sviluppo di Neos su Cuba si inserisce in questo contesto, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Fiumicino e ampliando le opportunità di collegamento verso mercati a forte attrattività turistica”.