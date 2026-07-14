Vacanze attive nelle Marche, un’app per cercare escursioni ed esperienze

Le Marche a portata di smartphone. È disponibile sui principali store la nuova app Marche Active Tourism, pensata per chi vuole scoprire la regione in modo attivo.
L’applicazione, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play, riunisce l’offerta esperienziale della regione, mettendo in rete viaggiatori, operatori locali, borghi ed aree naturali, nonché fornitori di esperienze.
Pensato per essere utilizzato sia dai turisti che dagli operatori del turismo organizzato, lo strumento permette di visualizzare e prenotare attività ed escursioni da fare sul territorio marchigiano, anche nelle aree meno battute dai flussi di massa.
Tra i servizi disponibili, riporta Ansa.it, anche il car pooling per consentire agli utenti di condividere le esperienze in compagnia.
Remo Vangelista