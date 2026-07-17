Momento di difficoltà per le crociere fluviali in Europa. I bassi livelli di acqua nei fiumi, in particolare sul Danubio e sul Reno, stanno creando una serie di problemi alle compagnie di navigazione che operano sui corsi d’acqua europei.

Secondo Reuters, diverse imbarcazioni sono bloccate o in attesa nei porti a causa dei bassi livelli dell'acqua. L’agenzia riporta le dichiarazioni di Laszlo Somodi, amministratore delegato dell'operatore turistico ungherese MAHART-PassNave, che evidenzia come le prenotazioni siano diminuite proprio in vista di queste difficoltà.

Reuters aggiunge che anche Avalon Waterways ha cancellato alcune partenze sul Danubio e sul Reno a causa dei bassi livelli dell'acqua, mentre Riviera Travel River Cruises non sta cancellando le crociere, ma sta pianificando escursioni e destinazioni alternative per i suoi ospiti.

“Gli ospiti a bordo ricevono aggiornamenti quotidiani sugli orari delle crociere e sulle escursioni, in modo da rimanere informati sull’evolversi dei programmi” si legge in una dichiarazione condivisa con TravelPulse.

Viking ha, invece, informato gli ospiti interessati e i loro agenti di viaggi che alcuni tratti del Danubio e del Reno stanno registrando livelli d'acqua insolitamente bassi e che, di conseguenza, alcuni itinerari potrebbero subire delle modifiche.

“I team nautici e operativi di Viking stanno monitorando attentamente la situazione e lavorando per ridurre al minimo qualsiasi impatto sull’esperienza di viaggio degli ospiti” ha dichiarato la società a TravelPulse.

Viking impiega strategicamente navi gemelle sugli stessi itinerari in direzioni opposte. Quando le condizioni del fiume lo richiedono, la compagnia può effettuare uno “scambio di navi”, consentendo agli ospiti e ai loro bagagli di trasferirsi nella stessa cabina su una nave gemella identica posizionata sull’altra sponda del tratto di fiume interessato.

La situazione dovrebbe migliorare, secondo le previsioni meteo, già dalla prossima settimana.