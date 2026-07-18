Debutta la piattaforma Visa Destinations Italy

Visa amplia i servizi dedicati al turismo con il debutto di Visa Destinations Italy, piattaforma già operativa a Milano, Roma, Venezia, Firenze e Napoli. L’iniziativa raccoglie oltre 40 offerte aggiornate tra shopping, ristorazione, cultura, benessere e intrattenimento, con vantaggi esclusivi per i titolari Visa e proposte premium per Visa Infinite.

Il progetto, avviato nel 2026 in dieci destinazioni internazionali, risponde alla crescente domanda di esperienze personalizzate. Tra i benefit figurano accessi e tariffe dedicate per icone come il Colosseo e l’Ultima Cena. Secondo Visa, l’Italia resta tra le principali mete mondiali, con Lombardia e Lazio in testa alle preferenze dei visitatori stranieri. Include anche offerte in altre mete del network Visa, dagli Stati Uniti al Messico.