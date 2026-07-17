Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi parteciperà a TTG Travel Experience 2026. È arrivata la conferma della presenza del titolare del dicastero alla manifestazione organizzata da IEG a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre prossimi.

Sarà il debutto del ministro alla manifestazione, che anche quest’anno riunirà nei padiglioni di Rimini Fiera il mondo del turismo internazionale e che, insieme a InOut | The Hospitality Community, nell’edizione 2025 ha raccolto 2.700 brand espositori, 1.000 buyer da 75 Paesi, 60 startup e 400 relatori tra istituzioni, aziende ed accademie.

Il ministro arriverà in fiera sull’onda del positivo andamento del turismo italiano, che lui stesso ha certificato nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni Attività produttive Camera e Industria. Sciorinando gli ultimi dati e le proiezioni estive, Mazzi ha sottolineato come il turismo sia centrale per il governo.

“Il Governo Meloni ha compiuto una scelta politica precisa: ha portato il turismo nel cuore della politica economica nazionale qualificando il ministero come dicastero economico a pieno titolo – ha detto -. Non è un fatto simbolico. È una linea di governo. Significa riconoscere che una quota decisiva della prosperità italiana passa dalla capacità di organizzare, finanziare e governare il turismo come una vera industria”.