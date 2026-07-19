Ita Airways, partono le selezioni per la scuola piloti: i requisiti e come candidarsi

Partiranno entro la fine di luglio le selezioni per la scuola piloti di Ita Airways. La compagnia aerea ha pianificato i primi corsi MultiPilot Licence (Mpl), con l’obiettivo di formare circa 280 piloti nei prossimi quattro anni.

I primi corsi - della durata complessiva di 21 mesi - prenderanno il via il prossimo ottobre e sono rivolti a candidati senza esperienza di volo pregressa o con esperienza limitata.

Come partecipare alle sezioni: i requisiti

Per partecipare alle selezioni sono rischiesti: età minima di 17 anni; possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo equivalente; ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; ottima conoscenza della lingua inglese.

Sarà inoltre richiesta la certificazione DLR.

Cos’è la MultiPilot Licence

La Mpl è una licenza aeronautica avanzata, riconosciuta a livello internazionale, pensata per formare piloti destinati a operare come copiloti su aeromobili commerciali multi-equipaggio.

Il percorso formativo integra addestramento teorico, attività in volo, simulatori di ultima generazione e training specifico sulle procedure operative di compagnia, con un forte focus sul lavoro di squadra in cockpit, sulla gestione della sicurezza e sulle competenze richieste dall’operatività di linea.

“In un contesto in cui la disponibilità di piloti qualificati rappresenta un fattore sempre più strategico per il trasporto aereo, Ita Airways sceglie di investire con lungimiranza nella formazione delle competenze del futuro. Con l’avvio dei corsi Mpl vogliamo costruire un percorso strutturato e sostenibile di inserimento di nuove professionalità, programmando il turnover dei prossimi anni e creando un bacino di giovani talenti altamente preparati”, spiega Marzio Caneva, chief operations & accountable manager Ita Airways. “È un’iniziativa che valorizza il nostro know-how interno, rafforza la capacità della Compagnia di rispondere alle esigenze operative e conferma il nostro impegno per garantire i più elevati standard di sicurezza, qualità e affidabilità”.

Ita Airways è attualmente l’unica Compagnia certificata in Italia per corsi Mpl, e gestirà la selezione e il reclutamento dei candidati attraverso dei team specializzati, potendo contare su un Centro di addestramento altamente qualificato.