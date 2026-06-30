Tre giorni di incontri, spettacoli, concerti ed esperienze legate al mondo dei viaggi. Parte il conto alla rovescia per la IX edizione dell'UlisseFest - La Festa del Viaggio di Lonely Planet, la manifestazione diffusa che dal 10 al 12 luglio trasformerà Genova in una grande mappa del mondo aperta sul Mediterraneo.

Tema di quest’edizione ‘Elogio della fuga’. “Il tema di quest’anno prende in prestito le parole di Henri Laborit - spiega Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia -: immaginare alternative, cambiare prospettiva, uscire dal recinto simbolico prima ancora che da quello geografico. Perché solo creando spazio tra noi e ciò che ci opprime possiamo tornare a scegliere e sentirci liberi.”

Da oggi i primi eventi

Come ogni anno, il festival è preceduto da una serie di appuntamenti. Si comincia oggi, a Palazzo Doria Tursi con Paolo Giordano, che presenterà 'Fare i conti con il mondo', una riflessione sul significato del viaggio nei luoghi attraversati da conflitti, crisi e trasformazioni profonde.

Il 6 luglio, in piazza delle Feste, Pablo Trincia porterà in scena 'La città delle sette isole. Pablo Trincia racconta Mumbai', un racconto originale ideato appositamente per UlisseFest che accompagnerà il pubblico in una delle metropoli più complesse del pianeta, sospesa tra presente e futuro, crescita vertiginosa e fragilità ambientali.

L’8 luglio, all’Ostello Bello, Nicolò Guarrera – conosciuto come Pieroad – ripercorrerà i quattro anni trascorsi camminando intorno al mondo.

I nomi dell’UlisseFest

Nei giorni dell’UlisseFest saranno oltre 100 i personaggi del mondo della cultura, della scienza, del giornalismo e della musica che prenderanno parte ai 50 eventi in programma in giro per la città. Tra i grandi nomi, il fondatore di Lonely Planet Tony Wheeler, la giornalista Cecilia Sala, Kruder & Dorfmeister, Stefano Mancuso, Gabriella Greison, Francesco Gabbani, Negramaro, Erika Fatland, Julian Marley.

Ad aprire le danze l'incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, moderati dalla giornalista de L’Espresso Sabina Minardi. Un dialogo che metterà a confronto due città profondamente diverse ma unite dalla capacità di accogliere persone, idee e trasformazioni. A questo racconto si uniranno anche le prospettive offerte da Spagna, Slovenia, Cina, Boston e Repubblica di San Marino, protagoniste del format Salotto del Mondo, dedicato alle destinazioni internazionali e alle nuove forme di scoperta dei territori.