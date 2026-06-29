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Qantas spinge sul Project Sunrise, primo volo di prova per l’A350 1000ULR

Qantas spinge sul Project Sunrise, primo volo di prova per l’A350 1000ULR

Il Project Sunrise di Qantas compie un nuovo passo verso i collegamenti diretti tra la costa orientale dell’Australia e Londra, oltre che New York.

L’Airbus A350 1000ULR ha completato con successo il primo volo di prova, decollando da Tolosa e sorvolando la Francia e l’Atlantico per 3 ore e 43 minuti. I test hanno verificato i principali sistemi di bordo, compreso il serbatoio supplementare da 20mila litri, che consentirà tratte fino a 22 ore senza scalo.

Ora, prende il via una campagna di certificazione di due mesi, con circa 80 ore di prove in volo e verifiche tecniche. Intanto, il secondo velivolo è in assemblaggio finale con cabine a quattro classi e livrea Qantas. La consegna è prevista ad aprile 2027, mentre entro fine mese la compagnia annuncerà la prima rotta inaugurale. L’avvio dei servizi commerciali aprirà una nuova fase per il lungo raggio.

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