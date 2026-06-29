Qantas spinge sul Project Sunrise, primo volo di prova per l’A350 1000ULR

Il Project Sunrise di Qantas compie un nuovo passo verso i collegamenti diretti tra la costa orientale dell’Australia e Londra, oltre che New York.

L’Airbus A350 1000ULR ha completato con successo il primo volo di prova, decollando da Tolosa e sorvolando la Francia e l’Atlantico per 3 ore e 43 minuti. I test hanno verificato i principali sistemi di bordo, compreso il serbatoio supplementare da 20mila litri, che consentirà tratte fino a 22 ore senza scalo.

Ora, prende il via una campagna di certificazione di due mesi, con circa 80 ore di prove in volo e verifiche tecniche. Intanto, il secondo velivolo è in assemblaggio finale con cabine a quattro classi e livrea Qantas. La consegna è prevista ad aprile 2027, mentre entro fine mese la compagnia annuncerà la prima rotta inaugurale. L’avvio dei servizi commerciali aprirà una nuova fase per il lungo raggio.