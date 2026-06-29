Sardegna, a Poltu Quatu nascono le W Residence Sardinia

Accanto al W Sardinia Poltu Quatu debuttano le W Residence Sardinia – Poltu Quatu, un progetto residenziale di 29 unità che introduce una nuova dimensione abitativa. Le residenze sono in vendita a partire da luglio 2026, con le prime consegne previste nel 2027.

Costruito alla fine degli anni ’80, tra Porto Cervo e Baja Sardinia, in uno stile mediterraneo fatto di linee curve e intonaci bianchi, il borgo si sviluppa intorno a una piazzetta davanti al porto, la Marina dell’Orso, a meno di due miglia da Caprera e dall’arcipelago di La Maddalena.

Chi sceglie di vivere nelle W Residences Sardinia – Poltu Quatu può accedere in qualsiasi momento ai servizi Whatever/Whenever® concierge del vicino W Hotel, oltre a una selezione di servizi à la carte tra cui pulizie, lavanderia, parcheggio con valet, consegna della spesa, chef privato, trattamenti benessere e programmi di allenamento personalizzati direttamente nella propria residenza. Gli spazi del W Sardinia – Poltu Quatu completano l’esperienza con accesso alla W Lounge e al WET® Deck tra piscina, musica e cocktail d’autore, oltre a wellness area, palestra e spa. I residenti possono inoltre usufruire di Onvia, la piattaforma di Marriott dedicata ai proprietari delle branded residences, che offre privilegi, servizi dedicati e proposte esclusive.

“A un anno dall'avvio del rilancio di Poltu Quatu, il debutto delle W Residences Sardinia-Poltu Quatu segna un passo fondamentale nella nostra strategia di valorizzazione della destinazione – spiega Michelangelo Ripamonti, managing director e head of hospitality investments Castello Sgr -. Con questo progetto non ci limitiamo a presentare dimore di straordinario pregio: inauguriamo un nuovo modello di hospitality sul mare che fonde la totale riservatezza di una dimora privata con l'eccellenza dei servizi esclusivi del W escape next door. Si tratta di un vero e proprio unicum, essendo il primo progetto di W Hotels branded residences in collaborazione con Marriott International”.

A firmare l’architettura e gli interni delle residenze è lo studio internazionale De.Tales, che ha già contribuito a definire l’identità del W Sardinia – Poltu Quatu. Il progetto include un edificio ristrutturato e quattro nuove costruzioni, con residenze dai 100 ai 270 mq. Dagli appartamenti su un unico livello alle soluzioni duplex, ogni unità valorizza la relazione con l’esterno grazie ad ampie terrazze, plunge pool, giardini privati, verande e rooftop living area.

“Siamo entusiasti di collaborare con un partner come Castello Sgr e di portare l’energia del brand W in Sardegna attraverso una collezione limitata di residenze sul mare – conclude Jaidev Menezes, regional vice president – mixed-use development Emea di Marriott International -. Ben inserite nel contesto del villaggio con il tocco contemporaneo di W Hotels, queste residenze introducono una nuova idea di living capace di unire privacy, libertà e connessione.”