Il lusso non abita più soltanto nelle suite più esclusive o nello sfarzo. Oggi si misura nella possibilità di accedere a esperienze fuori dall’ordinario: un museo aperto fuori orario, un incontro con un artista, una cena stellata costruita su misura, un itinerario che diventa racconto personale. È dentro questa nuova geografia del desiderio che nasce AURA – The Luxury Travel Event, l’appuntamento internazionale firmato Italian Exhibition Group dedicato al turismo di alta gamma, in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze.

“In un quadro internazionale complesso - osserva Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - il segmento luxury continua a mostrare una forte capacità di tenuta. Il lusso è un driver di crescita centrale per l’Italia: i buyer interpellati per il nostro TTG Monitor confermano che il 46% dei clienti è disposto a spendere come lo scorso anno e il 30% prevede di aumentare il budget. Ma il dato più interessante riguarda il cambio di prospettiva: i turisti altospendenti scelgono l’Italia per la qualità dei servizi e delle esperienze, privilegiando sensazioni autentiche piuttosto che l’attenzione al budget. Per il 72% degli intervistati il lusso non coincide più con lo sfarzo, ma con esperienze esclusive, personali e ad alto valore emotivo”.

Per tre giorni, dunque, Firenze diventerà il punto d’incontro tra l’eccellenza dell’offerta italiana e i professionisti internazionali che disegnano viaggi tailor made per una clientela altospendente: luxury travel advisor, ultra luxury travel designer, operatori specializzati e buyer selezionati dai principali mercati internazionali, in arrivo da aree strategiche come Nord America, Sud America, Asia, Europa e Regno Unito. Al centro, il dialogo con una selezione di hotel cinque stelle, brand dell’hotellerie luxury, dimore storiche, resort, ville, castelli, operatori dell’incoming di fascia alta e servizi legati alla mobilità, all’hospitality e alle esperienze.

AURA - The Luxury Travel Event si presenta come una piattaforma di business e, allo stesso tempo, come un osservatorio vivo sul nuovo linguaggio del luxury travel. Il programma prevede oltre 10 ore di workshop B2B, momenti di networking, talk dedicati ai trend del turismo d’alta gamma e occasioni di scoperta del territorio pensate per mettere in relazione domanda internazionale, hotellerie di alta gamma e servizi esclusivi.

Le experience entrano nel programma come racconto vivo del nuovo luxury travel, all’interno di un progetto che mantiene al centro business, relazioni e mercato. I professionisti del turismo avranno l’opportunità di esplorare l’Italia del saper fare trasformando luoghi, gesti e competenze in contenuti di viaggio ad alto valore. Tra le attività in programma sono previste visite a Palazzo Pucci, al Museo Ferragamo e al Museo Gucci, insieme a percorsi e workshop con realtà come My Mancini, Stefano Bemer, Il Bisonte e La Ménagère, oltre a un laboratorio dedicato all’upcycling e alla rigenerazione tessile. Dalla storia delle maison fiorentine alla calzoleria su misura, dalla pelletteria artigianale alla cultura dell’accoglienza.

È su questa domanda di qualità, contenuti e personalizzazione che si muove un mercato in pieno riposizionamento. Il turismo di lusso è oggi uno dei segmenti più dinamici dell’offerta italiana: secondo il rapporto Deloitte, in Italia vale oltre 9 miliardi di euro di spesa diretta negli hotel cinque stelle, pari a circa il 16,8% del fatturato complessivo dell’offerta alberghiera nazionale.

“Le prenotazioni dei prossimi mesi - sottolinea Armiri - non sembrano risentire delle tensioni internazionali e i mercati long haul continuano a mettere il nostro Paese al centro dei propri desideri: il brand Italia è solido e l’aumento degli investimenti internazionali in asset d’alta gamma ne è una prova tangibile”.

AURA - The Luxury Travel Event prende forma dall’esperienza di Italian Exhibition Group nel turismo e nel presidio dei mercati professionali. L’evento rappresenta, infatti, l’evoluzione del format Luxury Event by TTG, che nell’ultima edizione ha riunito oltre 1.600 incontri business tra operatori internazionali. Oggi quel percorso compie un ulteriore passo avanti con un evento interamente dedicato al segmento luxury, pensato per dare al sistema Italia uno strumento B2B specializzato, internazionale e costruito attorno alla qualità delle relazioni.

La scelta di Firenze, inoltre, non è casuale. La città offre ad AURA un contesto in cui arte, moda, artigianato, manifattura e ospitalità dialogano da secoli, rendendo naturale il passaggio dal lusso come status al lusso come esperienza. AURA nasce con il supporto e la collaborazione di Regione Toscana, insieme a Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera.