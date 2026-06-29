Smartwings, da ottobre nuovo volo Praga-Venezia

Un nuovo volo per Venezia nell’inverno di Smartwings. Il vettore dal prossimo 22 ottobre introdurrà il nuovo collegamento da Praga per la città della laguna, che sarà operato 4 volte a settimana, il lunedì, giovedì, venerdì e domenica. La nuova rotta consoliderà la presenza di Smartwings sul mercato italiano e amplierà l'offerta di collegamenti diretti verso una delle destinazioni più apprezzate per i viaggi di breve durata e i weekend.

Oltre a Venezia, la stagione winter vedrà anche l’arrivo di un nuovo volo per Bergen, che sarà operato due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. Bergen entrerà così a far parte del network di destinazioni del Nord Europa della compagnia, offrendo ai viaggiatori un comodo collegamento diretto verso una delle aree più affascinanti della Scandinavia.

“L'espansione della nostra offerta di voli di linea rientra nella strategia di lungo termine volta a rafforzare i collegamenti tra Praga e le più interessanti destinazioni europee. Sia Bergen sia Venezia sono mete molto apprezzate dai turisti. Siamo convinti che questi nuovi collegamenti diretti saranno accolti con favore non solo dai viaggiatori cechi, ma anche dai visitatori stranieri diretti nella Repubblica Ceca” ha dichiarato Michal Váòa, sales director di Smartwings.

Le nuove rotte per Venezia e Bergen si aggiungono alle altre novità previste nell'operativo invernale 2026/2027 di Smartwings. Il 23 ottobre 2026 la compagnia inaugurerà infatti anche il nuovo collegamento diretto tra Praga e Lisbona. Contestualmente aumenteranno da due a tre voli settimanali le frequenze verso Porto, Bilbao e Tolosa. Un'altra importante novità riguarda Nizza, destinazione finora servita esclusivamente durante la stagione estiva e che entrerà a far parte anche dell'operativo invernale della compagnia.

“Siamo molto soddisfatti dell’ampliamento dell’offerta Smartwings da Praga con l’introduzione di due nuove destinazioni per la stagione invernale 2026/2027 – dice Francesco Sgambelluri, ceo di Spazio, general sales agent di Smartwings in Italia -. Il nuovo collegamento verso Venezia rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra Repubblica Ceca e Italia, due mercati con importanti flussi turistici e commerciali. Come Gsa Italia siamo impegnati a supportare la crescita della compagnia sul mercato italiano, lavorando a stretto contatto con partner, agenzie di viaggi e operatori turistici per valorizzare queste nuove opportunità e contribuire allo sviluppo del traffico leisure e business.”