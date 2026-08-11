Colombia, aeroporti ancora chiusi per i danni del terremoto

Continua in Colombia la conta dei danni provocati dal terremoto di ieri, lunedì 10 agosto. Ad oggi, risultano ancora chiusi una serie di aeroporti del Paese, che ieri avevano subito danni dalle scosse di magnitudo 7.4 che hanno colpito la Colombia Occidentale.

A seguito delle scosse, l'Autorità per l'Aviazione Civile colombiana, Aerocivil, ha inizialmente segnalato danni agli aeroporti che servono Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura, e successivamente si è aggiunto anche l’aeroporto internazionale Alfonso Bonilla Aragón, che serve Cali.

A seguito delle verifiche, lo scalo di Quibdó è stato riaperto, mentre sono rimasti ancora chiusi in attesa di controlli strutturali gli aeroporti di Pereira, Manizales, Armenia, Cartago e Buenaventura e Cali.

L'interruzione ha spinto le compagnie aeree che operano sulla rete nazionale colombiana a introdurre misure di emergenza per i passeggeri. Avianca ha attivato misure di flessibilità, con la possibilità di riprenotare il viaggio, così come LATAM Airlines Colombia.

Wingo ha introdotto misure a tutela dei passeggeri con voli programmati per il 10 e l'11 agosto su tutta la sua rete. I viaggiatori possono modificare la data del volo senza penali o differenze di tariffa e viaggiare fino a 30 giorni dopo la data di partenza originale.