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L’Hotel Hermitage di Cervinia apre al pubblico la sua riserva naturale

L’Hotel Hermitage di Cervinia apre al pubblico la sua riserva naturale

Con l’estate l’Hotel Hermitage Relais & Châteaux di Breuil-Cervinia ha reso accessibile al pubblico la riserva privata Bayettes della famiglia Neyroz-Feroli, dopo anni di interventi di valorizzazione dell’area, ripristino dei sentieri storici, recupero delle antiche baite pastorali e monitoraggio degli habitat naturali. Caratterizzata da 400 ettari di superficie tra i 2.000 e i 3.300 metri nella valle del Marmore, la riserva è un importante patrimonio naturale del Cervino.

l progetto in collaborazione con Ecoluxury Retreats of the World, collection di cui l’Hermitage fa parte, genera consapevolezza attraverso la cartellonistica scientifico-divulgativa lungo la salita da Avouil al Bivacco Bobba, che facilita la lettura della geologia del Cervino, le trasformazioni stagionali della flora e della fauna d’alta quota, le pratiche pastorali e le sfide poste dal cambiamento climatico.

Per Corrado Neyroz, ceo e maître dell’hotel, “l’ospitalità alpina non può prescindere dalla cura del paesaggio che la accoglie” e Bayettes rappresenta “un’eredità naturale e culturale che desideriamo proteggere e raccontare”, un impegno di conservazione della biodiversità alpina e di promozione di un turismo capace di generare valore per la comunità montana. L’iniziativa è un tassello dell’ampia strategia orientata alla gestione responsabile delle risorse già adottata dalla struttura.

L’Hotel Hermitage di Cervinia apre al pubblico la sua riserva naturale
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