Enac, insediato il neocommissario Mearelli: “L’aviazione è motore di sviluppo e competitività”

Si è insediato oggi, 11 agosto, il neonominato Commissario straordinario dell’Enac, Carlo Mearelli, che eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione e garantirà il regolare svolgimento delle attività istituzionali. L’incarico del Commissario straordinario, della durata di sei mesi, con possibilità di proroga, cesserà con l’insediamento del nuovo Presidente.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Mearelli – nella consapevolezza del ruolo strategico che l’Enac riveste per il trasporto aereo e per il Paese. Rivolgo un sentito ringraziamento all'avv. Pierluigi Di Palma per l'opera svolta nel corso del suo mandato di Presidente. I risultati conseguiti hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del trasporto aereo, favorendone una crescita senza precedenti e promuovendo, al contempo, una prospettiva orientata alla mobilità aerea innovativa e sostenibile. Metterò la mia esperienza a disposizione dell’Enac per valorizzarne le competenze e garantire continuità ed efficacia alla sua azione istituzionale, affinché il sistema dell’aviazione civile nazionale continui a rappresentare un motore di sviluppo e un fattore di competitività per il Paese”.