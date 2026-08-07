TTG Italia
Italian Exhibition Group

Commissariamento
Enac: arriva
Carlo Mearelli

Da manager della logistica a commissario dell'Enac. Come era già stato anticipato, il Governo ha deciso di cambiare rotta sull’Ente dell’aviazione civile e invece che nominare il successore di Pierluigi Di Palma, ha preferito procedere ad un commissariamento.

Il neo nominato si chiama Carlo Mearelli, ha 66 anni, è nato a Roma, ha iniziato la sua carriera in Alitalia, poi in Anas e infine ceo di Malpensa logistica Europa.

Il decreto di nomina, firmato dal ministro Salvini, gli attribuisce pieni poteri e una durata dell’incarico di 6 mesi, fino all’insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

Roberto Saoncella

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana