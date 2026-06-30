Experimental Roma apre il 10 ottobre 2026

Experimental annuncia l'apertura di Experimental Roma, il nuovo hotel nella Capitale del gruppo francese dell’hotellerie, prevista per il 10 ottobre 2026. Si tratta del secondo hotel italiano per il gruppo, dopo Il Palazzo Experimental di Venezia. La struttura sorge in via Ludovisi 46, accanto alla celebre via Veneto e a pochi passi da piazza di Spagna e dall’Istituto Svizzero, all'interno di un ex edificio bancario completamente trasformato dall'interior architect Rodolphe Parente.

L'hotel avrà 82 camere e suite e proporrà una rilettura contemporanea della Dolce Vita romana attraverso interni ispirati al design italiano degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Materiali caldi, colori luminosi, richiami cinematografici e dettagli dal gusto rétro dialogheranno con elementi contemporanei, creando un'atmosfera elegante e fortemente legata all'identità della città.

Il ristorante, la cui sala avrà una grande copertura in vetro, sarà guidato dallo chef Giovanni Passerini; non mancherà il tratto distintivo del gruppo, ovvero l’Experimental Cocktail Club, e ci sarà anche una piscina rooftop con vista sugli edifici più belli di Roma compreso il Colosseo.