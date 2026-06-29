Decolla a luglio l’aereo per i 30 anni dei Pokémon

Per celebrare i loro 30 anni, i Pokémon si sono regalati un aereo. Anzi, tre. Pikachu e compagni celebrano, infatti, il loro 30° anniversario e continuano ad attraversare le generazioni mantenendo intatto tutto il loro fascino. Così All Nippon Airways (ANA) e The Pokémon Company hanno deciso di festeggiare i protagonisti dei celebri giochi con due nuove livree che raccontano la storia di uno dei più duraturi successi nel mondo dei videogames.

Sono state infatti svelate svelato le livree degli aeromobili “Pokémon Jet Red” e “Pokémon Jet Green”, i primi due dei tre velivoli previsti da una speciale collaborazione per celebrare il 30° anniversario di Pokémon.

Il “Pokémon Jet Red” opererà sulle rotte domestiche in Giappone e il suo debutto è per la fine di luglio 2026. La livrea raffigura Pikachu insieme ai Pokémon di tipo Fuoco che affiancano i giocatori all’inizio delle loro avventure: i celebri Pokémon iniziali, o “starter”. Il “Pokémon Jet Green” sarà invece impiegato sulle rotte internazionali con una data di lancio ancora da annunciare. Il design presenta Pikachu insieme ai Pokémon iniziali di tipo Erba scelti dai giocatori nei diversi capitoli della serie di videogiochi.

Ma non è tutto. L’esperienza Pokemon sui voli Ana sarà infatti immersiva anche a bordo, portando il mondo dei Pokémon nei cieli con cabine a tema speciali, caratterizzate da oggetti originali e servizi.

I passeggeri riceveranno un esclusivo adesivo promozionale con un design commemorativo speciale, il copripoggiatesta sui voli riprenderà i Pokémon raffigurati sulle livree esterne degli aeromobili, e sarà disponibile sui voli nazionali in classe Economy e sui voli internazionali in classe Economy e Premium Economy, ai passeggeri verranno distribuiti bicchieri commemorativi con i personaggi Pokémon e il logo del 30° anniversario, disponibili sui voli nazionali in classe Economy e sui voli internazionali in Economy e Premium Economy. E ancora, saranno disponibili tovaglioli personalizzati con i loghi della collaborazione e del 30° anniversario, sui voli internazionali in classe Economy, Premium Economy e Business.

I dettagli relativi ad eventi futuri e orari dei voli saranno annunciati sul sito web di ANA e sulle pagine dedicate al progetto. I fan possono inoltre attendere i prossimi annunci sul design del terzo aereo della serie: il “Pokémon Jet Blue”.