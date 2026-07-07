Jadrolinija, al via il collegamento marittimo veloce tra Ancona e Zara

Jadrolinija rafforza ulteriormente i collegamenti tra Italia e Croazia introducendo la nuova linea veloce marittima tra Ancona e Zara, operativa fino al 30 agosto. Ieri nel porto di Zara (Gaženica) è stato accolto ufficialmente il catamarano Jelena, rientrato da Ancona con i passeggeri a bordo. La cerimonia ha segnato l’avvio ufficiale di questo nuovo collegamento internazionale ad alta velocità, alla presenza dei rappresentanti delle autorità locali, di Jadrolinija e dei media.

“Il collegamento tra Ancona e Zara - ha dichiarato Robert Blažinović, ceo di Jadrolinija - rappresenta un passo importante nell’ulteriore sviluppo delle nostre linee internazionali. Da decenni Jadrolinija collega persone, destinazioni e comunità lungo l’Adriatico e, con questa nuova linea, confermiamo ulteriormente il nostro impegno nello sviluppo delle attività aziendali e nel rafforzamento dei legami tra Croazia e Italia. I turisti italiani sono tradizionalmente tra i più importanti visitatori internazionali della Croazia e questa nuova linea consentirà loro di raggiungere la Dalmazia in modo ancora più semplice, rapido e confortevole”.

La tratta è coperta dal catamarano veloce Jelena, tra le unità più moderne della flotta, con una capacità di 400 passeggeri. La traversata, della durata di circa quattro ore, si propone come il collegamento marittimo più rapido tra Italia e Croazia e il servizio prevede cinque partenze settimanali, con tariffe a partire da 100 euro per gli adulti e 50 euro per i bambini fino ai 12 anni. I biglietti sono acquistabili online sul sito https://www.jadrolinija.hr/ o tramite app mJadrolinija, oltre che all’Agenzia Marittima Amatori di Ancona.