Brand Usa: 250 Global Travel Trade Ambassador nel mondo per promuovere gli States

Un network globale di travel advisor per promuovere il turismo internazionale negli Usa. In occasione dei 250 anni d’America, Brand Usa ha selezionato 250 Global Travel Trade Ambassador nei principali mercati internazionali, compresa l’Italia.

Gli ambassador avranno il compito di rafforzare la conoscenza della destinazione e di supportare la collaborazione con il travel trade durante le celebrazioni dell’anniversario e negli anni a seguire. “Collaborazioni solide con il travel trade sono fondamentali per il successo di Brand Usa”, spiega in una nota Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. “Mentre contribuiamo ad incrementare la richiesta internazionale verso gli Stati Uniti, il Global Ambassador Program premia i migliori professionisti del settore, che influenzano il turismo ogni giorno. Rappresentando una delle più grandi iniziative trade organizzate da Brand Usa, il programma riflette il nostro continuo impegno nella formazione degli operatori, nelle collaborazioni con il settore e nella costruzione di un solido network globale, a beneficio dei viaggiatori, dei nostri destination partner e delle comunità di tutti gli Stati Uniti”.

Il programma e i criteri di selezione

In rappresentanza dei mercati Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Messico e altre aree internazionali, gli ambassador sono stati scelti per la loro passione nella promozione degli Stati Uniti, la partecipazione a Usa Discovery Program, l’impegno costante nell’aggiornamento professionale e l’influenza all’interno delle rispettive comunità di travel trade.

Cuore del Global Ambassador Program è Usa Discovery Program - la piattaforma ufficiale di Brand Usa dedicata alla formazione e alle vendite per i global travel advisor -, che offre formazione sulla destinazione, risorse per le vendite e opportunità di crescita professionale, per supportare la partecipazione degli advisor e rafforzare la loro conoscenza degli Stati Uniti.

“L’adesione al Global Ambassador di Brand Usa testimonia l’entusiasmo straordinario con cui i travel advisor avvicinano i viaggiatori internazionali agli Stati Uniti”, precisa Malcolm Smith, vicepresidente senior, global markets & chief trade e product development officer di Brand Usa. “La quantità e qualità delle candidature ha superato le nostre aspettative ed è stato di grande ispirazione osservare quanti professionisti si impegnino ad ampliare la propria conoscenza della destinazione, contribuendo al contempo alla crescita del settore. I 250 ambassador scelti rappresentano una rete di professionisti fidati che condivideranno know how, affiancheranno i propri colleghi e promuoveranno gli Stati Uniti durante l’anniversario dei 250 anni e negli anni a venire”.

Il Global Ambassador Program premia i professionisti che dimostrano un solido impegno nella promozione del turismo verso gli Stati Uniti, creando opportunità di formazione continua, collaborazioni e confronto fra colleghi.

Attraverso il programma, i professionisti selezionati hanno, inoltre, accesso a programmi di formazione esclusivi e a tutte le risorse dedicate al trade di Brand Usa, inclusi il toolkit ‘Get Facts. Get Going.’ e la piattaforma ‘America the Beautiful’.

Il programma in Italia

In Italia sono stati selezionati 15 professionisti del turismo provenienti da diverse regioni. Gli Ambassador prenderanno parte a momenti di formazione dedicati, webinar periodici e attività di mentoring organizzate dal team italiano di Brand Usa, per approfondire la conoscenza della destinazione e condividere le migliori best practice.

Il progetto vedrà la collaborazione con Visit Usa Italy per rafforzare la formazione del trade e promuovere al contempo gli Stati Uniti nel mercato italiano. Inoltre, nel corso dell’anno saranno coinvolti nelle principali iniziative, incluse attività con il team di Brand Usa e la partecipazione a fam trip e ad altri eventi dedicati alla promozione della destinazione.

“Siamo felici di dare il benvenuto agli Ambassadors che per il prossimo anno saranno parte integrante di Brand USA e contribuiranno alla promozione degli Stati Uniti nel mercato italiano attraverso formazione, condivisione di esperienze e attività dedicate alla comunità degli agenti di viaggio”, ha aggiunto Josephine Andò, trade director di Brand Usa Italy.

Il programma sarà inaugurato ufficialmente con un evento kick-off in programma il 23 settembre 2026, che riunirà per la prima volta tutti gli Ambassador per una giornata di formazione, networking e presentazione delle attività previste durante il loro mandato.