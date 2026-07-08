Sono tornati alla normalità i collegamenti aerei verso le Seychelles e oggi la destinazione è nuovamente raggiungibile dall’Italia grazie al pieno ripristino delle principali rotte internazionali. Le compagnie aeree hanno infatti ripreso regolarmente le operazioni a cominciare da Emirates, che programma voli giornalieri e doppia frequenza in tre giorni della settimana da Milano, Roma, Venezia e Bologna via Dubai.

A partire dal 16 giugno Qatar Airways opera quattro voli settimanali da Milano e Roma via Doha, mentre Turkish Airlines dal 17 giugno collega le Seychelles tre volte alla settimana via Istanbul, con partenze da Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Venezia, Palermo e Catania.

Ethiopian Airlines propone, invece, collegamenti giornalieri via Addis Abeba da Milano e Roma ed Etihad Airways, in collaborazione con Air Seychelles, mette a disposizione quattro frequenze settimanali via Abu Dhabi da Milano e Roma.

“Le difficoltà registrate nelle settimane interessate dalla crisi del Golfo - commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Seychelles Tourism Board in Italia - hanno inevitabilmente avuto un impatto temporaneo sui flussi turistici, ma oggi il quadro è decisamente più positivo”.

E aggiunge come si stia osservando una graduale ripresa delle prenotazioni e degli arrivi, “sostenuta dal ritorno alla piena operatività dei collegamenti aerei e dalla forte attrattività della destinazione per il mercato italiano”.