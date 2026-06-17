creo annuncia la nuova iniziativa commerciale “Creo Inverno” attiva dal 17 giugno al 22 luglio per le prenotazioni con partenza dal 20 settembre 2026 al 15 marzo 2027. La campagna prevede una over commission del 3% riconosciuta sulle pratiche confermate. Come avviene per tutte le commissioni riconosciute da creo, anche l'over commission viene calcolata sull'intero importo della pratica, inclusi voli, assicurazioni e quote di iscrizione. Restano escluse solamente le tasse.
“Abbiamo scelto una formula semplice e immediata”, commenta Anya Bracci, direttrice commerciale di creo, “ l'obiettivo è riconoscere fin da subito un vantaggio concreto alle agenzie che decidono di lavorare con creo sulle partenze dell'inverno 2026/27. Ogni prenotazione confermata genera un risultato tangibile fin dal momento della conferma”.
“Quando si parla di over commission è fondamentale capire su quale valore venga realmente applicata”, spiega Fabrizio Imperatori, co-fondatore di creo, “per noi non si tratta di una novità introdotta con questa campagna, ma di un principio che applichiamo da sempre. Tutte le commissioni creo vengono calcolate sull'intero importo della pratica, ad esclusione delle sole tasse. Anche l'over commission segue questa logica”.
La scelta, fa sapere creo in una nota alla stampa, nasce dalla volontà di supportare concretamente la redditività delle agenzie in una fase di mercato che richiede maggiore attenzione alla marginalità.
Remo Vangelista