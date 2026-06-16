Club Med torna negli Usa con una new entry a St. Croix

Sarà inaugurato nel quarto trimestre del 2027 a St. Croix, nelle Isole Vergini Americane, il nuovo all inclusive che porta la firma di Club Med. Sviluppato in collaborazione con VICI Properties, il progetto prevede la riqualificazione del Carambola Beach Resort, costruito nel 1986 dal filantropo ed erede della famiglia Rockefeller, Laurance Rockefeller. Il Carambola ha chiuso i battenti alla fine di maggio e l’inizio dei lavori, scrive TravelWeekly, è previsto per quest’estate.

Il Club Med St. Croix farà parte dell’Exclusive Collection del gruppo, la linea di resort più esclusiva. A differenza dei Club Med più tradizionali, orientati alle famiglie, la nuova struttura si rivolge a coppie, gruppi di amici, viaggiatori multigenerazionali e famiglie con bambini dai 12 anni in su puntando su benessere, natura, avventura e cultura caraibica.

Una volta aperto, il resort darà lavoro direttamente a circa 200 addetti, con un’ulteriore attività economica prevista attraverso l’occupazione indiretta e le partnership con operatori turistici locali, agricoltori e artigiani.

La precedente presenza di Club Med negli Stati Uniti comprendeva un paio di stazioni sciistiche in Colorado e una struttura a Port St. Lucie, in Florida, ma il marchio è assente dagli Stati Uniti e dai suoi territori dalla chiusura del resort in Florida, avvenuta nel 2022.