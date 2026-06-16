Nausika Group potenzia i servizi nautici e progetta l’hospitality

Grazie a Nausika Group, realtà imprenditoriale di Colico che unisce servizi nautici e ospitalità sul lago di Como, così come in Costa Smeralda, offerta lacustre e balneare italiana hanno trovato un’originale formula in grado di riorientare i flussi degli ospiti luxury nel Belpaese. “Lo scorso anno abbiamo concluso il rinnovo della nostra marina da 200 posti barca, conosciuta come Nausika Lake Como - hanno spiegato in occasione del 55° anniversario d’attività Giada e Sabrina Giardelli, proprietarie di Nausika Group - e, grazie ad essa, possiamo ora mettere a disposizione un ecosistema integrato di servizi nautici, fra cui manutenzione, noleggio e vendita d’imbarcazioni di lusso, accoglienza presso il Lago Dorato Marina Lodge Villas & Apartments, e italian lifestyle con esperienze su misura per la scoperta in barca del territorio”.

L’attuale disponibilità di 120 posti letto a Colico, località in posizione “biocentrica” per esplorare l’intero lago di Como, sarà inoltre ampliata in futuro dalla costruzione di un albergo di proprietà e dalla ristrutturazione della storica Villa Meraviglia in frazione Olgiasca, cui sono affiancati il lounge bar & bistrot Itaka Lakeside e l’unico kartdrome enduro in Italia.

In Sardegna, invece, il gruppo gestisce nei pressi di Olbia il Costa Smeralda Marine Center, 30mila mq di servizi nautici per 150 diportisti, in partnership con Volvo Penta, Invictus e Capoforte. I mercati principali includono una clientela altospendente internazionale, proveniente dalla Svizzera, dagli Stati Uniti ma di recente anche dalla Polonia.