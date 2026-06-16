Air Serbia festeggia 70 del volo tra Roma e Belgrado

Air Serbia ha festeggiato i 70 anni dei collegamenti diretti tra Belgrado e Roma. Era infatti il 15 giugno del 1956 quando il primo aereo della compagnia, che allora si chiamava Jat, atterrava a Roma. “Queste rotte rappresentano molto più di semplici collegamenti di trasporto: sono i fili che uniscono culture ed economie e contribuiscono in modo significativo a connettere i due Paesi. Roma, inoltre, è un punto di riferimento fondamentale per la rete di Air Serbia”, ha dichiarato Bojan Aranđelović head of network planning and scheduling di Air Serbia.

“Settant’anni di collegamento tra Roma e Belgrado rappresentano una testimonianza straordinaria del profondo legame tra Air Serbia e Aeroporti di Roma” ha dichiarato Claudio Faustini, Head of Route Development di AdR.

Questa rotta storica, tra le più longeve da Fiumicino, registra circa 100mila passeggeri che ogni anno viaggiano tra le due capitali. Oggi, Air Serbia, che il prossimo anno festeggerà 100 anni di storia, collega Belgrado con un totale di dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli.