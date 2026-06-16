A volte scompare, per poi riapparire con qualche news. Etna Sky ha riacceso i motori e in modo ostinato vuole proseguire il suo progetto per aprire collegamenti aerei dalla Sicilia verso il resto d'Europa.

Può sembrare un piano ambizioso, ma ora abbiamo anche una data ufficiale, sempre in attesa di qualche informazione più dettagliata.

Il 27 giugno si alzerà, infatti, il velo sul piano della compagnia aerea siciliana con la presentazione del piano industriale e l'assemblea dei soci fondatori.

In un post social si legge inoltre che “con la prima assemblea si avvia la procedura societaria che porterà Etna Sky alla seconda fase operativa e alla relativa richiesta di autorizzazioni. Passo importante per rendere la Sicilia più autonoma e a costi calmierati”.

A fine '25 alcuni rappresentanti del vettore annunciarono il progetto spiegando che la compagnia avrebbe effettuato voli nazionali con partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo per espandersi anche a livello europeo nel 2027. Poi a causa delle tensioni geopolitiche di inizio '26 il progetto sembrava finito in ghiacciaia. Ora l'annuncio del piano industriale e l'avvio della fase due, che dovrebbe mettere in moto tutto l'iter per vedere finalmente il primo aereo con i colori Etna Sky. Prossimo appuntamento il 27 giugno per avere un quadro più preciso in merito alle intenzioni del vettore. (r.v.)