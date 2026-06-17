Turkish Airlines cambia i piani di crescita: 800 aeromobili al 2036

Cambio di piano per Turkish Airlines, che con un’intervista al nuovo presidente Murat Seker a Skift annuncia di voler estendere di tre anni la tempistica del suo piano di crescita a lungo termine. La compagnia aerea, infatti, ha rivisto il suo obiettivo di raggiungere 800 aeromobili, posticipandolo dal 2033 al 2036, nell'ottica di un percorso più graduale per “diventare una delle più grandi compagnie aeree al mondo” (l’anno scelto aveva il valore simbolico di coincidere con il centenario della fondazione della compagnia, ovvero 1933).

Seker ha affermato che la compagnia rimane impegnata nell'espansione della flotta, ma ha suggerito che l'attenzione si sta spostando dalla semplice crescita al modo in cui questa verrà realizzata. Turkish Airlines e le sue controllate operano attualmente con circa 540 aeromobili. Questa modifica rappresenta uno dei primi importanti aggiornamenti sotto la guida di Seker, che ha assunto la carica di presidente ad aprile 2026 dopo aver ricoperto per quasi un decennio il ruolo di direttore finanziario della compagnia aerea.