La Grande Mela si piazza al primo posto nel Global Tourism City Attractiveness Index 2026, che valuta le destinazioni dal punto di vista del sentiment dei viaggiatori. Lo studio ha analizzato 261 città in tutto il mondo e ha pubblicato la classifica delle prime 200.

Come riporta traveldailynews.com New York ha registrato un punteggio complessivo di 9,88 e si è classificata al primo posto a livello globale. Al secondo posto si è piazzata Parigi, mentre a chiudere il podio è Osaka. Il Giappone si conquista anche il quarto posto con Kyoto, mentre al quinto posto si resta in Estremo Oriente, spostandosi però in Corea con Seoul.

L’Oriente sorpassa anche altre iconiche destinazioni europee, come Londra, che si ferma al sesto posto. Al settimo posto arriva l’Italia, con Roma. La top ten si chiude con Bangkok, Okinawa e Chicago.

Da sottolineare che lo studio si basa non su arrivi o capacità ricettiva, ma esamina come i viaggiatori discutono, percepiscono e valutano le città attraverso conversazioni digitali generate attorno alle esperienze turistiche.