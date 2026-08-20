Meliá Hotels International cresce in Vietnam con l’Aurea Nha Trang

Arriva a quota 23 in Vietnam Meliá Hotels International . Il gruppo prosegue con gli investimenti nell’area con l’apertura del Meliá Aurea Nha Trang. Inaugurato nei giorni scorsi, il complesso dispone di 207 camere e suite, con balconi privati in gran parte con vista mare, accesso diretto alla spiaggia, spa e una vasta gamma di cucina.

L'hotel dispone anche del programma The Level, il sigillo premium di Meliá, che aggiunge un servizio personalizzato e vantaggi come accesso alla lounge privata, check-in esclusivo, servizio di concierge, tè pomeridiano, bevande e snack durante tutta la giornata, oltre a servizi premium nella stanza.

Tra le attività offerte vi sono quindi lo snorkeling nella riserva marina protetta di Hon Mun, la visita alle storiche torri del Po Nagar, un'eredità dell'antica civiltà Champa e il godimento delle spiagge di Hòn Chồng e Hang Heo.