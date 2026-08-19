Genova-Francoforte dal 2027 con Discover Airlines in collaborazione con Costa Crociere

Volo diretto tra Genova e Francoforte per incrementare i flussi tra Liguria e Germania e per supportare il mercato crocieristico tedesco in imbarco sulle navi Costa Crociere. E’ questa la novità per la stagione estiva 2027 che verrà attivata dalla compagnia aerea del Gruppo Lufthansa Discover Airlines. Il collegamento sarà attivo con due frequenze settimanali e operato con A320 da 180 posti.

“L’attivazione del collegamento con Francoforte è il risultato di un lavoro condiviso con Discover Airlines e Costa Crociere e conferma l’importanza di costruire un’offerta integrata tra trasporto aereo e traffico crocieristico - spiega Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova -. La nuova rotta ci permette di rispondere in modo ancora più efficace alla domanda proveniente dal mercato tedesco e, inoltre, rappresenta un’opportunità per consolidare la collaborazione con un grande gruppo come Lufthansa e per sviluppare ulteriormente le connessioni con i principali hub europei”.

Costa Crociere inoltre rende disponibili pacchetti Fly & Cruise che consentono di abbinare il volo alle crociere di Costa Toscana con imbarco dal porto di Savona ed a quelle di Costa Fascinosa dal porto di Genova.

“Collegamenti aerei più efficaci significa avvicinare ulteriormente Genova ai mercati internazionali e genera ricadute positive concrete sul tessuto economico locale: dal comparto crocieristico all'ospitalità, dai trasporti al commercio – aggiunge il ceo di Costa Crociere Mario Zanetti -. Con questo progetto confermiamo l’impegno di Costa a contribuire allo sviluppo del territorio e della sua economia, valorizzando il ruolo del turismo e delle crociere come motori di crescita, in collaborazione con partner e istituzioni”.