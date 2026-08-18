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Scalo di Catania:
attività regolare,
stop alle limitazioni

Dopo giorni difficili per l’aeroporto di Catania in seguito all’eruzione dell’Etna, questa mattina l’aeroporto ha comunicato che “a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange” è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. “Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”, aggiunge la comunicazione.

L’annuncio mette fine a una serie di giornate complesse per i viaggiatori in partenza e soprattutto in arrivo sullo scalo siciliano. Nella prima mattinata, l’aeroporto aveva confermato le restrizioni per gli atterraggi, ma con i decolli regolari. Poche ore dopo, la svolta che ha messo fine ai disagi dei giorni scorsi.

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