Aeroporto di Chicago: i costi del restyling salgono a 12 miliardi

Prosegue il mega progetto di restyling dell’aeroporto di Chicago O’Hare, che dopo la sua approvazione nel 2018 ha visto lievitare i costi da 8,5 a 12 miliardi di dollari e la deadline per la conclusione dei lavori, ora fissata al 2034. Il programma include un nuovo Global Terminal di oltre 200mila metri quadrati, due corridoi satelliti, un sistema di tunnel sotterranei e ristrutturazioni dei terminal esistenti.

Primo passo è stato il completamento del Terminal 5 nel 2023, che ha già portato una crescita della capacità pari al 25%. Il Global Terminal è il fulcro del programma O'Hare 21 e la componente architettonicamente più ambiziosa. Il progetto utilizza una pianta a forma di Y ispirata ai tre rami del fiume Chicago, con tre volumi convergenti che si incontrano in un nodo centrale . Al centro, un drammatico Oculus si trova sotto un lucernario di vetro a sei punte che fa riferimento alla bandiera di Chicago.

Progettato dall'architetto di Chicago Jeanne Gang e dal suo studio Studio Gang come parte di un team chiamato Studio ORD, che include Solomon Cordwell Buenz, Corgan, Milhouse Engineering and Construction e STLarchitects, il terminal ha vinto un concorso internazionale di progettazione che ha attirato candidature da aziende di tutto il mondo.