TTG Italia
Italian Exhibition Group

Air France porta La Première anche sui voli per San Francisco

Air France porta La Première anche sui voli per San Francisco

Prosegue l’implementazione della nuova cabina La Première sui voli a lungo raggio da parte di Air France. Il prodotto up level del vettore, dopo il lancio su alcuni Boeing 777-300er della flotta, è entrato ora in servizio sui collegamenti giornalieri tra Parigi CDG e San Francisco.

La Première è attualmente disponibile sui servizi Air France da e per sette città statunitensi: Atlanta, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco e Washington, D.C. Air France prevede di installare le nuove suite su ulteriori aerei e di schierarle verso destinazioni più lontane. Entro l'estate 2026, la compagnia aerea prevede di equipaggiare 19 Boeing 777-300ER con le nuove suite, che servono 13 destinazioni da Parigi-Charles de Gaulle.

Tra i plus per i clienti l’accesso a un'area di check-in dedicata, gestita da personale Air France. Possono anche utilizzare un'area privata all'interno della sala Air France prima di essere accompagnati personalmente all'aereo per l'imbarco.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana