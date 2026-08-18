Air France porta La Première anche sui voli per San Francisco

Prosegue l’implementazione della nuova cabina La Première sui voli a lungo raggio da parte di Air France. Il prodotto up level del vettore, dopo il lancio su alcuni Boeing 777-300er della flotta, è entrato ora in servizio sui collegamenti giornalieri tra Parigi CDG e San Francisco.

La Première è attualmente disponibile sui servizi Air France da e per sette città statunitensi: Atlanta, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco e Washington, D.C. Air France prevede di installare le nuove suite su ulteriori aerei e di schierarle verso destinazioni più lontane. Entro l'estate 2026, la compagnia aerea prevede di equipaggiare 19 Boeing 777-300ER con le nuove suite, che servono 13 destinazioni da Parigi-Charles de Gaulle.

Tra i plus per i clienti l’accesso a un'area di check-in dedicata, gestita da personale Air France. Possono anche utilizzare un'area privata all'interno della sala Air France prima di essere accompagnati personalmente all'aereo per l'imbarco.