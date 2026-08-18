Un terzo in più di costi per il carburante rispetto allo scorso anno. A tanto ammonterà il salasso sostenuto nel 2026 dalle compagnie aeree mondiali, secondo le ultime previsioni finanziarie pubblicate da Iata, con ben 350 miliardi di dollari di esborso economico e un aumento di quasi il 40% del costo, questa la cifra esatta.

“Il carburante è sempre stato una delle voci di spesa più ingenti per il settore aereo - ha dichiarato Stuart Fox, direttore voli e operazioni Iata -. Tuttavia con la guerra in Medio Oriente che ha fatto lievitare i prezzi e aumentato la volatilità dei mercati energetici, l'acquisto del carburante necessario per mantenere gli aerei in volo assorbe ormai quasi un terzo dei costi operativi”.

La Iata prevede comunque che le compagnie aeree nel loro complesso rimarranno redditizie nel 2026: “La pressione sui margini è evidente - ha concluso Fox -. Nel 2025 si attestavano a un 4,2%. Con l'aumento dei prezzi del carburante, si ridurranno ulteriormente al 2%, ma saranno sempre positivi“.

Roberto Saoncella