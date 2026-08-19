Spagna, terremoto a Granada: Alhambra evacuata

Danni materiali ad alcuni hotel, Alhambra evacuata, due grandi centri commerciali chiusi: queste le conseguenze di alcune scosse di terremoto (di magnitudo 4,7) che hanno colpito Granada.

Secondo le informazioni raccolte dal sito di informazione trade spagnolo preferente.com si sono registrati danni materiali minori in diversi hotel di categoria inferiore.

L’Alhambra ha attivato il suo protocollo di sicurezza in risposta alla serie di movimenti sismici. Il Consiglio di Amministrazione ha evacuato in via precauzionale l’Alcazaba e i Palazzi Nasridi e ha sospeso le visite a queste aree, in attesa che le autorità competenti ispezionino i luoghi e diano il via libera.

Per il momento, le visite al Partal e al Generalife sono consentite.

Sempre secondo preferente.com residenti e turisti si stanno spostando sulla Costa Tropical e in altre province vicine per timori di ulteriori scosse.