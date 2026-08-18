Delta lancia il primo volo da Austin sull’Europa: ecco la destinazione

Dal 27 marzo 2027 Delta Air Lines lancerà il primo collegamento diretto tra Austin e Parigi-Charles de Gaulle. Il volo, giornaliero e stagionale, sarà operato nell’estate con Airbus A330-900neo, configurato con quattro cabine: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

La rotta farà di Delta l’unico vettore statunitense a collegare Austin all’Europa senza scali. Grazie alla joint venture con Air France-Klm, i viaggiatori raggiungeranno con un solo transito a Parigi quasi 70 destinazioni in Europa, India e Africa.

“È una tappa del nostro più ampio investimento nella regione”, afferma Joe Esposito, chief commercial officer di Delta. Nell’alta stagione Delta, Air France e Klm offriranno fino a 10 voli diretti settimanali da Austin verso Parigi e Amsterdam. Entro l’estate 2027 Delta servirà dalla città texana circa 30 destinazioni, con oltre 70 partenze nei giorni di punta.

Paola Trotta