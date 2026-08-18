Abu Dhabi lancia i Visitor Experience Awards e premia le esperienze di eccellenza

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ha lanciato un programma annuale per premiare organizzazioni e professionisti del turismo che offrono esperienze di eccellenza nel Paese.

Come riporta traveldailynews.com sono state invitate a partecipare alla prima edizione del Visitor Experience Awards oltre 400 organizzazioni turistiche e culturali.

Il progetto rientra nel piano dell’Emirato di rafforzare la propria posizione sul panorama turistico internazionale.

Le candidature saranno valutate da una giuria indipendente composta da esperti del settore pubblico e privato di Abu Dhabi, con esperti di turismo, ospitalità e cultura.

I Visitor Experience Awards sono suddivisi in due categorie: i Business Awards premieranno le organizzazioni, mentre i Frontliner Awards premieranno le persone direttamente coinvolte nei servizi al visitatore.