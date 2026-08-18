Con l’apertura dell’Hilton Istanbul Airport il gruppo alberghiero taglia un importante traguardo raggiungendo quota 100 alberghi in Turchia oltre che prima proprietà in un territorio adiacente agli aeroporti del Paese.

L'aeroporto Hilton di Istanbul dispone di 485 camere e suite con vista sulla pista, ristoranti ispirati alla destinazione, strutture per il benessere e spazi per incontri ed eventi. “Strategicamente situato a pochi passi da uno degli aeroporti più trafficati al mondo, questo hotel di punta unisce l'ospitalità distintiva di Hilton a un design contemporaneo, servizi attenti e una connettività senza soluzione di continuità per i viaggiatori di oggi in tutto il mondo”, sottolinea David Kelly, senior vice president per l'Europa Continentale di Hilton.

L'inaugurazione segna anche l'introduzione del marchio OXBO di Hilton in Turchia. All'aeroporto Hilton di Istanbul, OXBO opera in tre locali come ristorante, caffè e bar aperto 24 ore su 24. Il concetto di cibo e bevande utilizza ingredienti locali e serve menù pensati sia su sapori internazionali che locali.

L'aeroporto Hilton di Istanbul è una delle 14 aperture di hotel Hilton previste in Turchia durante il 2026. Le inaugurazioni dell'anno includono anche l'Hilton Istanbul Bosphorus, il primo hotel in grotta dell'Hilton in Cappadocia, il debutto country del marchio Spark by Hilton e la prossima Porto Chiara, Curio Collection by Hilton.