Baleari: arrivi turistici da record per i turisti Uk

Il numero di turisti inglesi alle Baleari, nei primi 6 mesi dell’anno, è arrivato a quota 1,52 milioni, superando del 4,7% i dati del 2019.

Il numero segna un nuovo record, dal momento che per la prima volta gli arrivi dal Regno Unito nell’arcipelago hanno superato le cifre registrate prima della pandemia.

Secondo i dati di Ibestat, elaborati da Última Hora, questo aumento arriva dopo diversi anni di ripresa discontinua per il secondo mercato di provenienza più importante dell’arcipelago. Nel 2020 e nel 2021 i numeri di erano tenuti al i sotto dei 50mila arrivi, mentre nel 2022 era salito a quota 1,28 milioni di visitatori, comunque al di sotto dei livelli pre-Covid.

Come riporta preferente.com la crescita è notevole anche nel confronto anno su anno, con un incremento di 109.792 turisti rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un +7,8%.