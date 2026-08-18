Google rileva i dati di Spirit Airlines per 10 milioni di dollari

Colpo a sorpresa nell’asta per la vendita degli asset di Spirit Airlines, la compagnia aerea americana che aveva cessato le operazioni per bancarotta all’inizio del mese di marzo. Con un’offerta da 10 milioni di dollari, infatti, Google ha acquisito i diritti sul complesso dei dati della compagnia.

Nel ‘pacchetto’, secondo quanto riportato da Travelweekly, sarebbero compresi email, chat e dati sui reclami dei clienti, oltre a dati relativi alla finanza e contabilità, alle operazioni, all'analisi del sito web e al programma fedeltà Free Spirit. Nessuno di questi dati, però, sarà identificabile.

L’obiettivo di Google è di sfruttare questi elementi per migliorare i propri prodotti e il suo modello di intelligenza artificiale.