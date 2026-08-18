Si sono conclusi da programma i lavori sulla linea Alta Velocità tra Milano e Bologna, consentendo così la ripresa regolare delle corse a partire da questa mattina. Si è trattato di interventi necessari a garantire alti standard di affidabilità dell’infrastruttura e che rientrano nei piani di manutenzione della linea e si aggiungono alla manutenzione quotidiana effettuata principalmente la notte, quando non sono previsti treni in viaggio.

“Durante l’attività dei cantieri i treni AV hanno bypassato il tratto oggetto dei lavori utilizzando i binari della linea convenzionale – si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana -. Da oggi e fino al 28 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea. I canali di acquisto delle imprese ferroviarie sono aggiornati con le modifiche dei tempi di percorrenza previste”.