SkyUp prepara il debutto a Milano Bergamo con il volo su Chisinau

SkyUp approderà sull’aeroporto di Milano Bergamo a partire dal prossimo mese di maggio con un volo diretto da Chisinau, rafforzando così l’asse Italia-Moldavia nel corso della stagione estiva. La tratta sarà operativa dalla fine del mese fino alla chiusura dell’orario estivo.

“Secondo l'Autorità per l'Aviazione Civile moldava – sottolinea il ceo Dmytro Sieroukhov -, il traffico passeggeri tra Chișinãu e Milano ha superato i 235.000 passeggeri nel 2025, con una crescita di oltre il 36% su base annua. Con il nostro nuovo servizio Milano Bergamo – Chișinãu, vogliamo offrire ai passeggeri del Nord Italia e della Moldavia maggiori opzioni di viaggio diretto per visite familiari, viaggi d'affari, viaggi di piacere e proseguimenti di viaggio”.

“L'annuncio di questa nuova rotta rappresenta un importante passo avanti per il crescente numero di passeggeri alla ricerca di un punto di accesso geograficamente e logisticamente comodo per la Moldavia e per i paesi limitrofi. Siamo lieti di iniziare questa partnership con SkyUp e speriamo che apra la strada a ulteriori collegamenti in futuro”, aggiunge Giacomo Cattaneo, direttore aviazione commerciale, marketing e comunicazione dell'Aeroporto di Milano Bergamo.