Dopo l’ottimo risultato della stagione estiva e i positivi riscontri dell’esperimento di Delta con il volo da New York, l’aeroporto di Olbia guarda già al futuro e, forte della conferma della compagnia americana anche per il prossimo anno, valuta la possibilità di ampliare i collegamenti intercontinentali.

Secondo quando pubblicato da La Nuova Sardegna, nel corso di un evento tenutosi nel terminal dell’aeroporto il ceo Silvio Pippobello avrebbe anticipato che il successo dell’Olbia-New York “ha aperto nuove prospettive di sviluppo concrete con le compagnie per nuovi collegamenti internazionali a lungo raggio”. Nel mirino ci sarebbero infatti ora due destinazioni su tutte, Miami e Toronto, ma si guarda anche al mercato brasiliano, che quest’anno ha fatto registrare una crescita interessante.

Per quanto riguarda i numeri del Costa Smeralda, fino all’inizio di agosto aveva fatto registrare 2,7 milioni di passeggeri, 260mila in più dell’anno precedente, con una crescita della componente straniera del 20%.