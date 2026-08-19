Royal Caribbean a caccia di una soluzione per Perfect Day Mexico

Rccl non molla la presa: la compagnia di crociere, dopo la battuta d’arresto su Perfect Day Mexico, sta cercando una soluzione per la sua destinazione nel porto di Costa Maya.

Come riporta travelweekly.com l’amministratore delegato Jason Liberty ha affermato durante una conference call sui risultati del secondo trimestre che Royal Caribbean sta ancora lavorando “per sviluppare una destinazione turistica che crei opportunità a lungo termine per la regione, per il Messico e per i nostri ospiti”.

Al momento sarebbero in corso contatti tra il Governo messicano, la compagnia e la comunità locale.

Il piano di Rccl prevedeva la creazione di una meta simile a Perfect Day alle Bahamas, con parco acquatico e spiagge. A maggio il Governo messicano aveva bloccato il progetto in seguito a una serie di proteste, legate anche alle preoccupazioni ambientali. Mahahual, la città in cui era previsto Perfect Day Mexico, si trova infatti lungo la barriera corallina mesoamericana, la seconda barriera corallina più grande del mondo.