Viaggi guidati da esperti, itinerari privati di più giorni ed esperienze guidate da specialisti: sono le nuove The Luxury Collection Expeditions create dal brand di lusso che oggi conta 130 hotel e resort in oltre 40 Paesi.

La collezione inaugurale comprende 10 spedizioni in destinazioni in Nord America, Europa, Asia e Caraibi. I programmi si concentrano sul patrimonio culturale, l'artigianato, la cucina, gli ambienti naturali e le pratiche di benessere, con la partecipazione di storici, artigiani, chef, conservazionisti e altri specialisti locali nelle esperienze.

“In The Luxury Collection, crediamo da tempo che una destinazione si riveli attraverso le sue persone, i suoi rituali e i paesaggi, e attraverso la conoscenza trasmessa nel tempo - sottolinea Bruce Rohr, vicepresidente e global brand leader di The Luxury Collection -. Le spedizioni sono un'espressione naturale di questa convinzione, invitando i nostri ospiti a spingersi oltre le mura del loro hotel e nel tessuto vivente di un luogo, dove una guida esperta e un contesto culturale favoriscono una comprensione più profonda e personale di una destinazione”.

Anche la Penisola è presente tra le proposte con il Grand Italia Rally, un itinerario stradale di sei notti ispirato alle gare di resistenza su strada del Paese. Gli ospiti guidano un’automobile italiana classica da Milano a Venezia e Firenze prima di tornare a Milano. Le tappe guidate guidate attraversano Franciacorta, Lago di Garda, Appennini, Toscana e la costa ligure. Ogni giorno si conclude in un hotel Luxury Collection.