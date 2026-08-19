Iberia e Air Europa cavalcano l’onda delle rotte sull’Argentina

Iberia e Air Europa stanno registrando numeri di tutto rispetto sulle rotte verso l’Argentina.

Entrambe le compagnie registrano un tasso di riempimento vicino al 100% sui voli tra Madrid e Buenos Aires. E i prezzi dei biglietti crescono di conseguenza.

Come sottolinea preferente.com il caso di Iberia è particolarmente significativo, dal momento che offre quattro voli giornalieri operando con il suo aereo più grande, l’A350, con una capacità di 350 passeggeri.

I risultati in questione sono stati ottenuti nonostante l’arrivo di nuovi concorrenti sulla direttrice Spagna-Argentina: Plus Ultra ha inaugurato la rotta Madrid-Buenos Aires a maggio e attualmente opera cinque voli settimanali con Airbus A330. Nel frattempo, World2Fly inizierà i suoi voli tra Madrid e Rosario il 1° ottobre con due voli settimanali operati con Airbus A350.

Complessivamente, le compagnie aeree spagnole potrebbero raggiungere un totale di 42 voli settimanali verso l’Argentina: fino a 28 da Iberia, sette da Air Europa, cinque da Plus Ultra e due da World2Fly.

Un insieme di fattori che testimonia quanto al momento i collegamenti sull’Argentina possano essere profittevoli per le compagnie.