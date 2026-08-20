Nel cuore dell’Erg Chegaga, a 90 chilometri dall’abitato più vicino, Umnya Desert Camp trasforma la disconnessione in un’esperienza di lusso per founder, ceo e professionisti esausti. Nel campo privato non arrivano rete mobile e Wi-Fi: i telefoni sono custoditi all’arrivo e i giorni scorrono tra silenzio, cammello all’alba, famiglie nomadi, musica berbera intorno al fuoco e stelle.

Il cielo, classificato Bortle 1, offre il massimo livello di oscurità. Fulcro dell’offerta è The Clearing, retreat di cinque giorni e quattro notti, accessibile su candidatura a piccoli gruppi selezionati, in genere manager di aziende dalla fase Series B al post-Ipo. Il programma alterna sessioni individuali e momenti condivisi, senza presentazioni né networking.

“Qui si ritrova ciò che Silicon Valley e Wall Street non sanno produrre - afferma il fondatore Anas Hachimy -. La quota parte da 21mila euro per persona per gruppi di almeno quattro ospiti, 29mila con elicottero privato. Il volo da Marrakech dura un’ora e 40 minuti. In alternativa, il trasferimento in 4x4 attraversa l’Atlante e la valle del Drâa in otto ore”. Aperto da settembre a giugno, il camp accoglie individuali, gruppi privati e soggiorni in esclusiva.

Paola Trotta