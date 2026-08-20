“L’estate 2026, fino ad ora, ha portato per gli italiani oltre 3 milioni di partenze in più. Questo dato conferma la crescita del numero di italiani in vacanza negli anni del governo Meloni, il 66,7%, in aumento di oltre otto punti rispetto alla media, ferma al 58%, dei governi nei precedenti diciott’anni”.

Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi alla tappa abruzzese del suo tour estivo, ad Alba Adriatica. “Nei primi sei mesi del 2026, l’Abruzzo ha registrato una crescita turistica superiore alla media nazionale, con un +7,2% negli arrivi e un +7,7% nelle presenze. A luglio l’andamento si è consolidato ulteriormente, segnando +6,5% di arrivi e +6,7% di presenze sullo stesso mese del 2025. Particolarmente significativa la performance dei piccoli comuni che, in questa splendida regione, crescono del +10,9% nel primo semestre”.

Mazzi ha infine ricordato il rinnovo dei contratti di categoria. “Il CCNL Turismo 2025-2027, sottoscritto da Aica, Federturismo Confindustria e dalle organizzazioni sindacali, prevede un aumento a regime di 200 euro mensili per il livello C2, articolato in più tranche, oltre ad una tantum di 450 euro. Il CCNL Turismo applicato da Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet e Federreti riguarda oltre 565mila dipendenti” ha concluso.